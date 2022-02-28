/682370/107-فيلم-يشاركون-في-الدورة-23-لمهرجان-الإسماعيلية-ومخرج-فرنسي-يرأس-لجنة-التحكيم

أُقيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم 29 فبراير 2022، يكشف عن تفاصيل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ23، والمنتظر أنطلاقه يوم 17 مارس المقبل، وترأس المؤتمر المخرج سعد هنداوي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

بداية المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

أفتتحت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما كلامها في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بتقديم جزيل الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على الدعم التي قدمته للمهرجان، ووجهت الشكر أيضًا إلى كل القائمين علي المهرجان، خاصةً رئيس المهرجان المخرج سعد هنداوى والمدير الفني اسامة عبد الفتاح.

وأعربت زينب عزيز عن سعادتها الغامرة ببرنامج المهرجان لعام 2022، والذي يتضمن تكريم كل من المخرج خيري بشارةً والمخرج التسجيلي عواد شكري.

كلمة رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

أعرب رئيس المهرجان سعد هنداوي عن تمنيه بنجاح هذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث قال:" نأمل ان يظهر المهرجان بأفضل شكل ممكن لمهرجان بحجم مهرجان الإسماعيلية في دورته ٢٣".

وأشار هنداوى إلى رأسة المخرج الفرنسي لادج لي لجنة التحكيم الدولية لهذ الدورة، والذي حصل علي جائزة لجنة التحكيم عن فيلم "البؤساء"، كأفضل فيلم من مهرجان كان 2019، ، كما حصد الفيلم جائزة سيزار الفرنسية لأفضل مخرج وغيرها من الجوائز التي حصدها الفيلم خلال مسيرة عرضه، كما تم ترشحه من قبل لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي.

سعد هنداوي يتحدث عن الأفلام المشاركة في المهرجان

تحدث سعد هنداوي عن الأفلام التي سيشاهدها الجمهور علي طريقة dcp، بأفضل جودة للصوت والصورة، وأضاف أنه حرص علي وجود لوجو يتميز به مميز للمهرجان، وأكد على تحديث أرشيف الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان؛ ليشمل تاريخ المهرجان ودوراته السابقة ليُتيح للجمهور من حول العالم التعرف عليه.

عدد الأفلام المشاركة في الدورة 23

قال رئيس المهرجان أنه تم اختيار ١٠٧ فيلم، من بين ٩٧١ فيلم من حول العالم تقدموا للمهرجان، من بينهم ٥٧ فيلم من ٣١ دولة، علاوة على البرامج الموازية، ومنها برنامج كوريا الجنوبية وهي الدولة ضيفة المهرجان، والتي شارك 5 أفلام منها، فيلمًا واحدًا المسابقة الرسمية، وأربعة في برنامج أخرى.

احتفالية مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

تحدث المخرج سعد هنداوي عن محاولة ترميم وعرض فيلم "كرسي توت عنخ أمون" خلال المهرجان؛ إحتفالًا بمرور 100 عام على إختشاف مقبرة الملك الفرعوني توت عنخ أمون.

مئوية المخرج صلاح التهامي

سيشهد أيضًا عام 2022 مئوية المخرج الكبير صلاح التهامي، والذي سيتم الإحتفال به من خلال عرض عدد من أفلامه التي قدمها للسينما المصرية عن بناء السد العالي.

كما أشار إلى يضم المهرجان 3 تدور عن كوفيد 19، والجائحة التي سيطرت على العالم منذ عام 2020.

يضم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة برنامج خاص بالأطفال

تحدث هنداوي عن أحد المجالات الذي يستخدمها لجذب اهالي الإسماعيلية، هو برنامج للأطفال يتضمن ١٢ فيلم من سويسر .برعاية "سويس فيلمز".

وأشار هنداوي إلى أن الفنان الكبير أحمد كمال سيقدم ورشة تمثيل على مسرح جامعة قناة السويس، وهناك ورشة لتعليم الأطفال جميع أنواع الانيميشن، وورشة ثالثة لمدة يومين متتاليين للكاتب والمنتج حسام علوان عن انتاج الفيلم التسجيلي.

كلمة أسامة عبد الفتاح

وتوجه المدير الفني للمهرجان أسامة عبد الفتاح بالشكر لرئيس المركز القومي للسينما زينب عزيز، ولسعد هنداوي رئيس المهرجان، على ثقتهم فيه وترشيحه للإستمتاع بعمله معهم، وشكر لجان المشاهدة التي تابعت 1000 فيلم تقريبًا؛ لإنتقاء الأفضل بينهم .

وتحدث عبد الفتاح مؤكدًا علي تميز جميع الأفلام المشاركة، كما أشار إلي ضم المهرجان لمسابقة الفيلم الروائي القصير، مسابقة الفيلم التسجيلي القصير، مسابقة أفلام التحريك، مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، مسابقة فلام الطلبة، ومسابقة الفيلم الروائي القصير، وتحدث عن صدور 3 كُتب عن المكرمين في المهرجان، وكتاب واحد عن السينما التجريبية.