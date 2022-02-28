رمضان 2022.. يسرا تروج لمسلسله الجديد «أحلام سعيد»

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يواصل نجوم الفن المشاركين في الماراثون الرمضاني 2022، الترويج لأعمالهم الفنية التي تخوض المنافسة هذا الموسم من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل يسرا الجديد ضمن السباق الرمضاني 2022

وكان من بين هؤلاء المروجين لأعمالهم الفنية الرمضانية، الفنانة المتألقة يسرا، التي من المقرر أن تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «أحلام سعيد»، إذ نشرت البوستر الرسمي لها ولمجموعة من أبطال العمل منهم غادة عادل وشيماء سيف، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: «انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، في مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022 على شاهد».

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويُعد مسلسل أحلام سعيدة من تاليف الكاتب هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وبطولة الفنانين يسرا و غادة عادل، ومى كساب،ونور محمود، ونبيل نور الدين.

يسرا في البحث عن علا

من ناحية اخرى، ظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة, وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".