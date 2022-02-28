/682367/وزيرة-التخطيط--انفقنا-400-دولار-على-المشروعات-القومية-ومن-الصعب-حصد-ثمارها-فى-ظل-معدل-الإنجاب-الكبير

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية بذلت جهد كبير فى التنمية على كافة القطاعات و أنفقت 400 مليار دولار على المشروعات القومية خلال 7 سنوات الماضية، وهذا إنعكس بشكل إيجابي على تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنمية البشرية ، ولكن من الصعب حصد ثمارها فى ظل معدل الإنجاب المتزايد.

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كما أضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " على شاشة الحياة، أن مصر تشهد سنويا متوسط إنجاب2،5 مليون مولود سنويا.،وهذا العدد يعادل عدد سكان دول أخرى،ولدينا فى بعض المحافظات متوسط أطفال الأسرة الواحدة 5و6 طفل وذلك يعنى أن هناك أسر تنجب 10 اطفال ، وبالتالي صعب أن يتحمل المجتمع هذا ومن الصعب أيضا وصول حياة كريمة لهم، وتوفير خدمات مناسبة كالصحة والتعليم .

وزيرة التخطيط: تنسيق كامل بين كافة المؤسسات لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك تكامل وتنسيق تام بين كافة المؤسسات والوزارات والجهات المعنية لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها، بعمل تحول رقمي وتوافر قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية يتم من خلالها معرفة كافة التحديات والمشكلات ، من اجل تعليم جيد لكل طفل وتوفير تغذية وخدمة صحية لائقة وسكن مناسب له ولاسرته .