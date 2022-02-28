الصحة: مواجهة الزيادة السكانية مسألة بقاء واستدامة لموارد الدولة

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مواجهة الزيادة السكانية تعد مسألة بقاء واستدامة للموارد المتوفرة فى الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه رسائل لكافة شرائح المجتمع تؤكد على ضرورة تضافر الجميع من أجل خفض معدلات الزيادة السكانية التى تقضى على ثمار التنمية من خلال تقديم عدة حوافز.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل،عبر قناة "الحياة"، أن الدولة سوف تعمل على تقديم حوافز للأسر التى تنجب فردين مثل حسابات توفير بنكية وغيرها، بالإضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا، تمكين اقتصادى للمرأة وتشغيل من أجل تحسين حياة الأسرة المصرية.

وأكد "توفيق"، أن كافة وزارات الدولة ستعمل على هذا الملف ولكل الوزارة جزء تعمل عليه، والجميع سيعمل على زيادة الوعى والمعرفة، كون ذلك هام جدًا فى هذه المرحلة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.