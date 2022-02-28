الجيزة: إزالة العقارات المتعارضة مع محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم الاثنين - أنه تم من خلال حى بولاق الدكرور استكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقه أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة، منوهة بأنه جار استكمال الأعمال.
وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمنى التى تقطعه المركبات.
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