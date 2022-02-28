فتح باب الالتحاق بالبرنامج التدريبى لتأهيل القيادات بتعليم الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الدكتور جمال حسن، اليوم الاثنين، فتح باب التقدم للالتحاق بالبرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية، الذى يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية لمدة 5 أسابيع تدريبية بواقع 100 ساعة لعدد 20 متدربًا بحد أقصى، وذلك فى إطار خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى مناصب قيادية.





وقال حسن - فى بيان اليوم - إن البرنامج يشمل مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة بواقع 20 ساعة تدريبية فى الأسبوع الأول، وتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلى بواقع 20 ساعة تدريبية فى الأسبوع الثانى، والدعم الإدارى والمالى بواقع 20 ساعة تدريبية فى الأسبوع الثالث، وفى الأسبوع الرابع تنمية مهارات اللغة الإنجليزية 20 ساعة تدريبية، والأسبوع الخامس استراتيجية مكافحة الفساد بواقع 20 ساعة تدريبية. وأشار إلى أن شروط الترشح للبرنامج هى ألا يزيد سن المتقدم للبرنامج عن 55 سنة، وأن يكون من الحاصلين على المؤهلات العليا، وستكون الأولوية لرؤساء الأقسام ومديرى الإدارات النوعية والمراحل والموجهين بديوان المديرية والإدارات التعليمية ومديرى ووكلاء المدارس وأصحاب المبادرات والأنشطة البارزة، وأن يكون تقرير المتقدم كفء خلال السنوات الثلاث الأخيرة قبل الترشح، وألا يكون المتقدم وقع عليه جزاء أو خصم من المرتب أو أُحِيل للمحاكمة التأديبية، وألا يكون حصل على هذا البرنامج التدريبى من قبل، ويرفق بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد مع طلب الترشح، ويستمر التقديم حتى 10 مارس المقبل.

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