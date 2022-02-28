جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة دمياط، فى جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة، على إنشاء مكتب لدراسة التغيرات المناخية على أن يكون تابعًا لنائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





كما وافق المجلس -حسبما أفاد بيان صادر عن الجامعة اليوم- على تخصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعى لإقامة مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية "creatlva"، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى يقدم خدمات متكاملة لشباب الجامعة، ويربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر والإبداع وريادة الأعمال. من ناحية أخرى، وافق المجلس على تحديد مقر لمركز الخدمات البيومترية الخاص بإصدار الشهادات المؤمنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس جامعة دمياط يوافق على إنشاء مكتب لدراسة التغيرات المناخية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.