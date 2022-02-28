وزيرة التخطيط: الزيادة السنوية للسكان فى مصر تساوى حجم دول

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد سكان مصر زاد من 2011 إلى 2021 حوالى 25 مليون نسمة، منوهة بأن الزيادة السنوية 2.5 مليون مواطن وهو ما يساوى حجم دول.





وأضافت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الزيادة السكانية قضية أمن قومى لمصر، لأن عدد السكان وصل إلى 103 ملايين مواطن، لافتة إلى أنه تم دراسة تجارب الدول الأخرى والسياسات التى تمت فى مصر لعمل مشروع متكامل يستطيع أن يرتقى بحياة الأبناء والأحفاد. وعن إيجابيات الإصلاح الاقتصادى قالت: "لو جائحة كورونا جيت فى 2016 كان بقى الوضع سيىء جدا، وفى 2020 قدرنا نساند العديد من القطاعات الاقتصادية".

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