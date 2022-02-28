كارتيرون يقترب من قيادة الأهلي السعودي

أقترب باتريس كارتيرون المدير الفني السابف لنادي الزمالك، من تولي مهمة تدريب أهلي جدة السعودي، بعد إقالته اليوم بشكل رسمي من القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت بدأت إدارة الأهلي السعودي التفاوض مع كارتيرون منذ عدة أيام لمعرفة رأي المدرب الفرنسي نحو تدريبه للفريق، مع إنتظار موقفه مع الزمالك في ذلك التوقيت.

فبعد لإقالته بشكل رسمي من تدريب الزمالك يقترب المدرب بقوة من تولي مهمة أهلي جدة، خلال أيام، وسيسافر كارتيرون إلى السعودية خلال أيام لوضع الرتوش الأخيرة والإتفاقات حول كل شئ لتدريبه للفريق.

وحصل كارتيرون على 150 ألف جنية، نصف قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الزمالك، بعد الإتفاق مع مرتضى منصور على إنهاء كل شئ بالتراضي بين الطرفين، دون حدوث أي مشاكل.

بالأسماء لاعبي الزمالك التي لم تجدد بعد

ونرصد لكم في السطور القادمة الأسماء التي لم يتم التجديد لها بعد مع نادي الزمالك: " طارق حامد - أشرف بن شرقي - محمد أبو جبل - عمر السعيد - حازم إمام - رزاق سيسيه - محمد أوناجم - محمد أشرف روقا".

وجاء الموعد الأخير التي فرضة مرتضى منصور على لاعبي الزمالك، الخميس المقبل من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساء.

الموعد النهائي لتجديد العقود بالزمالك

وأضاف مرتضى منصور الموعد النهائي الخميس المقبل، ولو هناك تأخير خمس دقائق من لاعب بعد الساعة الثانية، مش هخليه يلمسها تاني في الزمالك.

ويأتي ذلك بعد إهمال لاعبي الزمالك الذين لم يجددوا عقودهم في القوت الحالي، والتي تنتهي في نهاية الموسم الجاري.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".