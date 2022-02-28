شاهد أول إعلان تروجي لمسلسل فيفي عبده وشيرين رضا «شغل عالي»

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روجت الراقصة الاستعراضية فيفي عبده، لمسلسلها الجديد «شغل عالي» والذي من المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني 2022، والتي تشارك به في دور البطولة بجانب الفنانة شيرين رضا.

دوت الخليجيرصد أول فيديو تروجي لمسلسل فيفي عبده الجديد في رمضان 2022

وشاركت فيفي عبده عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اول فيديو ترويجي لمسلسل «شغل عالي»، ظهر به كل من فيفي عبده وشيرين رضا وهما يشوقان الجمهور للعمل في رمضان 2022.

تفاصيل مسلسل شغل عالي

وكتبت فيفي عبدة معلنة عن تفاصيل العمل، قائلة: مسلسل شغل عالي رمضان 2022 إن شاء الله يعحبكم يا رب، فيفي عبدة وشيرين رضا، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من فيفي عبدة، شيرين رضا، كريم سرور، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وعدد أخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بين فيفي وشيرين وبعض المواقف التي يواجهونها ويتم حلها بطريقة كوميدية.

شيرين رضا في فيلم قمر 14

الجدير بالذكر أنه شاركت شيرين رضا في فيلم قمر 14 الذي تدور أحداثه حول عدة أشخاص يمرون بقصة حب، ولكلا منهما قصة مختلفة عن الآخر، ويعانون خلال أحداث العمل وتحدث العديد من الأحداث المثيرة، التي تجعلهم يمرون بظروف عصيبة، ولكنهم يجتمعون على أمرًا واحدًا فقط وهو الحب.

ويضم فيلم قمر 14 عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.

وتظهر الفنانة شيرين رضا خلال أحداث فيلم قمر 14، كمرأة حزينة بدون مكياج تظهر عليها ملامح الكبر وتستمع إلى حبيبها الذي تركها خالد النبوي حيث يعمل مذيعًا في الراديو، وبعد شجاعة منه يطلب منها أن يتزوجها وينتهي الفيلم بقبلة ساخنة بينهما على البحر.

الجدير بالذكر أنه، تتوالي رقصات الفنان فيفي عبده المثيرة للجدل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خاصة بعد.وفاة شقيقتها، مما يجعلها في مرمى الإنتقادات بشكل مستمر.