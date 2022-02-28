/682347/الاتحاد-الدولي-يعلن-إقصاء-منتخب-روسيا-من-ملحق-تصفيات-كأس-العالم-2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر الاتحاد الدولي "الفيفا" بيانا مشتركا مع الأوروبي "يويفا" إيقاف كل الفرق والمنتخبات الروسية حتى إشعار آخر.

وكان من المنتظر أن يلتقي منتخب روسيا مع نظيرة البولندي، في الدور الأول من الملحق بتصفيات كأس العالم 2022، والتي يواجه فيها الفائز منهم مع الفائز من الطرف الأخير بين جمهورية التشيك والسويد.

بيان ثلاثي مشترك على منتخب روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

الاتحاد السويدي يرفض مواجهة روسيا في الملحق

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

شهد صباح اليوم الخميس على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.

العدوان الروسي على أوكرانيا

بلغت التوترات الروسية الأوكرانية، صباح الخميس الماضي إلى حد ذروتها والتي اسفرت على دخول العدوان الروسي على العاصمة الأكرانية ببعض الهجمات والتي اسفرت عن عدة انفجرات في مختلف العاصمة.

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.