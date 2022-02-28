"هنتقابل بعدين".. هيثم شاكر يطرح أحدث أعماله الغنائية

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يستمر هذه الفترة الفنان هيثم شاكر في نشاطه الفني، بإصدار عدد من الاغاني الجديدة واحدة تلو الأخرى، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ أنه يعلن حاليًا عن أغنية جديدة باسم "هنتقابل قريب".

دوت الخليج يرصد ترويج هيثم شاكر لأغنيته الجديدة هنتقابل بعدين

ترويج هيثم شاكر لأغنيته الجديدة هنتقابل بعدين

ونشر هيثم شاكر الصورة الدعائية لأغنيته الجديدة "هنتقابل بعدين"، من خلال خاصية الـstory عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ولم يعليق عليها بكلمة، ولكن أكتفى بالبوستر الذي يظهر فيه نصف وجهه، ومكتوب عليه "هنتقابل بعدين قريبًا".

الجمهور ينتظر أغنية هنتقابل بعدين بفارغ الصبر

أعاد بعض من جمهور هيثم شاكر ومتابعيه على موقع إنستجرام، نشر البوستر الدعائي لأغنية هنتقابل بعدين الجديدة، من خلال خاصية القصص المصورة على حساباتهم الشخصية على إنستجرام أيضًا، وكتب أحدهم عليها:"مساء الأخبار الحلوة، وقالت أخرى ما يعني:"في إنتظار أغنية هنتقابل بعدين"، ومازح شاكر أحد متابعيه وكتب على بوستر الأغنية:"نكد تاني"، أعربت واحدة من محبي هيثم شاكر عن فرحتها بالأغنية الجديدة وقالت:"أنا فرحانة جدًا عشان الأغنية الجديدة قريبًا هنتقابل بعدين".

أغنية يإذيك للفنان هيثم شاكر

صدرت مؤخرًا أغنية الفنان هيثم شارك "يإذيك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي، والتي كان سبق وأعلن عنها على حسابه الرسمي على إنستجرام أيضًا، وشارك جزء منها مع جمهوره بعد صدورها بعدة أيام، وهو ما يقارب شهر من اليوم، وحصلت أغنية يإذيك على موقع يوتيوب على ما يزيد عن 500 ألف مشاهدة.

وشارك الجمهور هيثم شاكر بتعليقاته على موقع يوتيوب وقالوا له:"بصراحة الاغنية فيها كمية احساس لا يوصف شكرا يافنان"، وشارك واحد من جمهور شاكر وقال:" هيثم شاكر هو صوت الزكريات المتجدد.. صوته الخيالي هو ترجمة لمشاعرنا واحساسينا.. كل الفنانين لديهم اغاني جيدة وسيئة.. الا انت يا هيثم ثابت، اول اغنية تشبه آخر اغنية.. كلهم روعة".

أغنية يإذيك لهيثم شاكر من كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيي، توزيع يحيي يوسف، ميكس و ماستر شريف مكاوي، والفيديو كليب لإسلام حبشي.