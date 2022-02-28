/682343/رئيس-جامعة-الأقصر-يستقبل-وفد-شركة-مصر-للأسمنت-لبحث-تنفيذ-إنشاءات-الجامعة-الجديدة

استقبل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد من شركة مصر للأسمنت، برئاسة المهندس بسام عبد الرسول، رئيس مجموعة شركة مصر للأسمنت للشئون الفنية، وذلك لمناقشة خطة المحافظة لإضافة إنشاءات جديدة داخل حرم الجامعة بالأقصر.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة أن هذا الاجتماع تناول الاتفاق حول المنشآت الجامعية التي ستساهم شركة مصر للأسمنت في تأسيسها، ضمن الاتفاق المبرم مع الشركة، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تحقيق التنمية وفق برنامج قائم على التنسيق بين الجهات الداعمة والمشاركة بهدف تحقيق التطوير المثمر الذي يعزز سبل الاعتماد على الذات، ويعود بالنفع على أبناء الأقصر والصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة في إطار الخطة الاستراتيجية لجامعة الأقصر والتعاون المتبادل مع مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات، بالقدر الذي يحقق مصلحة الطرفين، وفي إطار حرص شركة مصر للأسمنت- قنا، على التعاون في آداء دورها المجتمعي، وتوطيد المنفعة المتبادلة من خلال ترابط شباب الباحثين بالجامعة مع العاملين في مجال الصناعة وتبادل الخبرات.

يشار إلى أن البروتوكول الذي تم إبرامه بين الجامعة والشركة، تضمن عدة مجالات منها التعاون في تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتدريبية بين الجانبين، ودعم الطلاب غير القادرين وماتستلزمه المدن الجامعية التابعة للجامعة، إجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية، تسهم في تطوير الصناعة.

جامعة الأقصر تشهد تكريم فرسان الارادة

كرم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، 13 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بكلية الألسن، تقديرًا لماحققوه من مراكز متقدمة، وحصد أربع ميداليات متنوعة، بين ذهبية وفضية في اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية.

وسلم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، شهادات المشاركة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة للطلاب المشاركين بالبارالمبياد، فضلًا عن تكريم الطلاب ومنحهم ميداليات جامعة الأقصر، وأثنى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة على آداء الطلاب وإصرارهم على حصد نجاحات متتالية من خلال مشاركاتهم في العديد من الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا أنهم يثبتون دائماً أنهم قادرون على التحدي وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتهم في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، وبماحققوه لرفع اسم الجامعة بين الجامعات المصرية، مشددًا على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم والتي تساعدهم على تحصيل العلم، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المتميز، لدورهم فى دعم ورعاية الطلاب والطالبات من ذوي الهمم وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.