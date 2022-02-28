/682342/حريق-هائل-يلتهم-منزل-بالأقصر-دون-خسائر-بشرية

سيطر رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة العميد إكرامي خيري مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، على حريق نشب اليوم الأثنين، فى منزل مبني من الطوب اللبن في قرية الحليلة بمدينة إسنا، ما أسفر عن تفحم محتويات المنزل بالكامل، نتيجة ماس كهربائى بالمنزل دون مصابين أو خسائر فى الأرواح.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمنزل، المواطن "أسعد ي.ف" 45 سنة مقيم بقرية الحليلة، وعلى الفور الدفع بعدد 3 سيارة إطفاء لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بحضور رجال الشرطة ورجال الإسعاف، حيث تمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر بالأرواح، حيث أسفر الحريق على إتلاف المنزل بالكامل والمكون من 2 طابق، وتم عمل محضر وتشكيل لجنة من إدارة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمجلس مدينة إسنا لحصر التلفيات بالمنزل، وتبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

رئيس جامعة الأقصر يشهد تكريم فرسان الارادة

كرم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، 13 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بكلية الألسن، تقديرًا لماحققوه من مراكز متقدمة، وحصد أربع ميداليات متنوعة، بين ذهبية وفضية في اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية.

وسلم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، شهادات المشاركة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة للطلاب المشاركين بالبارالمبياد، فضلًا عن تكريم الطلاب ومنحهم ميداليات جامعة الأقصر، وأثنى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة على آداء الطلاب وإصرارهم على حصد نجاحات متتالية من خلال مشاركاتهم في العديد من الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا أنهم يثبتون دائماً أنهم قادرون على التحدي وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتهم في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، وبماحققوه لرفع اسم الجامعة بين الجامعات المصرية، مشددًا على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم والتي تساعدهم على تحصيل العلم، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المتميز، لدورهم فى دعم ورعاية الطلاب والطالبات من ذوي الهمم وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.