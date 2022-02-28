رئيس الوزراء: إرسال بيانات المتعدين على الأراضى الزراعية لبدء إلغاء الدعم

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أنه سيتم فى غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضى الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التى يحصلون عليها.

وشدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدى ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها فى مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التى يهدرها هؤلاء المعتدون، مشددا على ضرورة إزالة أى مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور، قائلا: "مش عاوز بناء مخالف بأى متر تانى على الأرض الزراعية.. وأُحمّل المحافظين المسئولية"، وخاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالى لن نسمح بأى مخالفة بناء مرة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية فى عدد من المراكز بالمحافظات