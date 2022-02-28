وكيل الصحة بالشرقية: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود، أهمية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهدًا من أجل ذلك، مناشدًا أولياء الأمور وطلاب وطالبات الجامعة وكبار السن وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقى اللقاح.





جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة، اليوم الإثنين، بمتابعة تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية، حيث تابع إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الإلكترونى، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين فى استخراجها. وأوضح الدكتور هشام مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة بمقابل مادى 250 جنيهًا للمصريين، و25 دولارًا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفى حالة المسح الإلكترونى لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقى اللقاح. وأضاف أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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