التعليم توقع بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والمهندس محمود العنانى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية، وأشرف نجم رئيس مجلس صندوق التعليم حياة القومى الخيرى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نحو تطوير القطاعات ذات الأولوية فى مجال التعليم الفنى الزراعى؛ من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص؛ لخدمة سوق العمل، وإكساب المتدربين من الطلاب الاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة، تؤهلهم لتحقيق دخل مادى مناسب، وقيمة مضافة، من خلال شهادات معتمدة؛ ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية، ونهضة حقيقية لمصر.

وأوضح مجاهد أن مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا ستتخصص فى العديد من المجالات الزراعية؛ مثل مجال الإنتاج الحيوانى، والبساتين، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائى، والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تطوير القطاع الزراعى باعتباره ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطنى، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى، وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

من جهته، أعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإنشاء مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مشيرا إلى خطة الوزارة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الصعيد وتوفير بيئات تعليمية متميزة للطلاب تشجعهم على صقل وتحسين مهاراتهم وقدراتهم من خلال التنوع بين ما يتلقونه من دراسة مواد ثقافية وتدريبات عملية بشركات ومصانع ومزارع الشركاء الصناعيين؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب من مختلف محافظات الجمهورية نحو الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح بصيلة أنه سيتاح التقدم للبنين والبنات الذين أتموا الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023 للالتحاق بالمدرسة، وسيتم الإعلان عن كافة شروط التقدم والقبول بشهر يونيو 2022 وذلك عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

فيما أعرب المهندس محمود العنانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية، عن سعادته بإتاحة الفرصة لمؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية للمشاركة فى دعم وتطوير برامج التعليم الفنى فى القطاع الزراعى والداجنى والحيوانى، إضافة إلى توفير التدريب العملى والتفاعل مع متطلبات سوق العمل لتقديم نموذج متميز ومحترف من الفنيين وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تأمل من خلال هذه الشراكة وبما لديها من خبرات فى دعم وتطوير التعليم الفنى الزراعى، وأن يكون لها دور فعال فى تمكين الفتيات أيضا كى يتاح لهن فرص عادلة للتعليم الفنى الأكاديمى وتنمية مهاراتهن من أجل التأهيل للعمل بكفاءة واحتراف؛ مما قد يغير فى المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل فى المجال الزراعى.

واختتم المهندس محمود العنانى حديثه بالتأكيد على أن القطاع الزراعى من القطاعات الأهم فى الاقتصاد القومى لكونه يتعلق بالمواطنين وغذائهم صحتهم.

وقال أشرف نجم، رئيس مجلس صندوق "التعليم حياة" القومى الخيرى، إن صندوق "التعليم حياة" هو أول صندوق استثمار خيرى يدعم التعليم فى مصر من خلال توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجا، وجاء تأسيسه فى إطار اهتمام الدولة بإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لتطوير التعليم واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية بإيلاء قضية التعليم الأولوية وإتاحة التمويل اللازم لبرامج التعليم.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تمويل كل عناصر العملية التعليمية مرورا بجميع مراحل التعليم، كما يغطى التعليم بكافة أنواعه، بداية من بناء المدارس وترميمها وتأثيثها وتزويدها بوسائل التعليم الحديثة وشبكات الاتصال، كما يدعم صندوق "التعليم حياة" المنح الدراسية والتدريبية للطلبة والمدرسين، بالإضافة إلى تمويل تصميم وتطوير المناهج والمحتوى التعليمى والتربوى والتطبيقات الرقمية، ويقوم الصندوق بدعم التعليم الفنى من خلال المساهمة فى إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقطاع الخاص.