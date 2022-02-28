عاجل- الحكومة تتخذ قرارا جديدا ضد المعتدين على الأراضى الزراعية هذا الأسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى، أنه سيتم فى غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات بالمتعدين على الأراضى الزراعية بمخالفات البناء، لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التى يحصلون عليها.

ولفت إلى الحرص على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية فى جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، فى إطار التصدى بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية فى 12 مركزا بـ12 محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظو الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، وكفر الشيخ، ومدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.