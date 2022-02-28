نص بيان مصر وبريطانيا وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، نص البيان المشترك بين مصر والمملكة المتحدة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشأن تقرير مجموعة العمل الثانية للهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ.





وجاء نص البيان كالتالى:-

نوجه الشكر للهيئة الحكومية الدولية لتغير المُناخ IPCC والخبراء التابعين لها على النسخة الأخيرة من تقرير التقييم السادس الذى نُشِر اليوم تحت عنوان "الآثار والتكيُف وقابلية التأثر".

يوضح تقرير اليوم أننا نشعر بالفعل بآثار تغير المُناخ والتى ستؤثر علينا بشكل أكثر حدة مما كان يعتقد سابقًا، مع تأثر الفئات الأكثر ضعفاً أكثر من غيرها، حيث تتعرض صحة الإنسان وسبل العيش للدمار، وتتعرض النظم البيئية الفريدة لأضرار لا يمكن إصلاحها، بالإضافة لانقراض العديد من الأجناس.

وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن إجراءات التكيُف جارى تنفيذها فى جميع مناطق العالم، إلا أن محاولاتنا للتكيُف مع آثار تغير المُناخ لا تزال غير كافية، حيث وصلت عدة مناطق حول العالم إلى الحدود القصوى للتكيف، وسينضم إليها المزيد من المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا إذا تم تجاوز حد الـ1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحرارى، ومع ذلك، وعلى الرغم من ضيق أفق العمل، فإن التقرير يحمل بارقة أمل، فمن خلال الاستجابة الحاسمة والفورية، التى تجمع التكيُف جنبًا إلى جنب مع التخفيف السريع لآثار تغير المُناخ الذى تقوده خطط مختلف الدول، يمكننا إنشاء مجتمع قادر على التأقلم مع تغير المُناخ وتحقيق فوائد للجميع.

وبصفتنا رئيسى الدورة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP26 وCOP27 وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، فنحن ملتزمون بتعزيز العمل المُناخى الذى يتماشى مع العلم، وعلينا أن ننفذ بشكل جماعى اتفاقية باريس بما فى ذلك من خلال ميثاق جلاسجو للمُناخ، ويجب على البلدان تعزيز تعهداتها وتنفيذها بشكل عاجل وعلى نطاق واسع فى مؤتمر شرم الشيخ وما يليه.

كما يتعين على الدول المتقدمة أن تفى بالتزاماتها عبر مضاعفة - على الأقل - تمويلها الموجه للتكيُف مع المُناخ للبلدان النامية بحلول عام 2025، بهدف تحقيق التوازن بين تمويل التكيُف وتمويل تخفيف الآثار السلبية لتغير المُناخ.

كما يجب أن يحرز العالم تقدمًا ملموسًا وكبيرًا فى برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ لتنفيذ الهدف العالمى بشأن التكيُف مع تغير المُناخ، وعلينا أيضاً العمل بشكل عاجل لتوفير الدعم الفنى والمالى للتعامل مع الخسائر والأضرار، بما فى ذلك من خلال شبكة سانتياجو وحوار جلاسجو. يتعين علينا كذلك تسريع وتيرة جهودنا بشكل عاجل للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال إعادة النظر فى أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيزها، وتقديم الدعم وإتاحة الاستثمار وفرص العمل.

يتوجب علينا جميعًا الاستجابة لهذا التقرير من خلال الوفاء الجماعى بالالتزامات التى تم التعهد بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ واتفاقية باريس، وتنفيذ ميثاق جلاسجو للمُناخ الآن ومن خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27 وما يليها، لضمان قدرتنا على بناء عالم مستدام وقادر على التأقلم مع تغير المُناخ.

وقع على البيان، ألوك شارما، رئيس مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.