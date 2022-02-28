/682340/وكيل-تعليم-بورسعيد-يعلن-موعد-ختام-مسابقة-القرآن-الكريم

و أشار وكيل الوزارة إلى أن هذه المسابقة السنوية تعقد بتوجيهات مدير عام تنمية التربية الدينية بديوان الوزارة ويقوم عليها توجيه عام اللغة العربية والتربية ‏الدينية تحت إشراف عام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المديرية.‏ وقال الدكتور أكرم أن للمسابقة عدة مستويات يمكن للطلاب الإشتراك فيها وهى المستوى الأول لمن يحفظ القرآن كاملا مع حفظ الأحاديث الشريفة كاملة من كتاب ‏الأربعون النووية والمستوى الثانى لمن يحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم مع حفظ حديث واحد حتى 20 حديثا والمستوى الثالث لمن يحفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم ‏مع حفظ حديث واحد حتى 10 أحاديث شريفة.‏

وكيل تعليم بورسعيد يتابع مسابقة تحفيظ القرآن الكريم

وأكد وكيل الوزارة أن المتقدمين للتصفيات من طلاب بورسعيد حتى الآن 14 طالبا وطالبة بالمستوى الأول و 16 طالبا وطالبة بالمستوى الثانى و 83 طالبا وطالبة ‏بالمستوى الثالث لافتا إلى أن غدا الثلاثاء الأول من شهر مارس سيكون آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للمسابقة التى ستعقد فى مدرسة الواصفية الإبتدائية.‏ وأوضح الدكتور أكرم أنه عقب مرحلة التصفيات على مستوى المحافظة سيتم تصعيد فائزين إثنين من كل مستوى بإجمالى 6 طلاب للمشاركة فى التصفيات على مستوى ‏الجمهورية متمنيا التوفيق لكل الطلاب المشتركين والقائمين على المسابقة.‏

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، مستمعا من المختصيين عن معدلات التنفيذ الجارية حتي الأن في إنشاء الجامعتين، حيث أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من اكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرا أنه سيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو القادم، مشيدا بجهود العاملين في المشروعات، ومعدلات الأعمال التي تجري ليلا ونهارا بمدينة سلام الجديدة. يذكر أن الجامعة الأهلية تقام على مساحة 44فدان، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدان.