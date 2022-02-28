/682339/أنا-أسف-لنفسي-عنبة-يحذف-صوره-من-انستجرام-هل-يفكر-في-الاعتزال

اثار مطرب المهرجانات الشعبية عنبة والشهير أيضا ب «عناب»، الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن قام بحذف جميع صوره من موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب عبر خاصية ستوري رسالة غامضة قال فيها: «أنا أسف لنفسي».

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ورجح البعض بعد تصرف عنبة الغريب أنه قرر الاعتزال، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول أنباء عن اعتزاله، والبعض الآخر يتسائل عن حقيقة الأمر، ولكن لم يخرج الفنان لينفي أو يثبت تلك الأحديث.

حقيقة اعتزال عناب

الجدير بالذكر أن عنبة لم يحذف أغنياته من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب حتى الآن، ولم يتداول مصدر موثوق أنباء عن اعتزال مطرب المهرجانات عنبة، كما أنه لم يوضح سبب قيامه بحذف صوره من موقع انستجرام أو تصريحه المثير للجدل.

حفل عنبة مع رامي جمال

الجدير بالذكر أنه آخر ظهور لمطرب المهرجانات عنبة كان من خلال حفل أحياه مؤخرا مع الفنان رامي جمال وذلك في يوم الجمعة الموافق 25 من شهر فبراير المنقضي.

وكانت قد تألق مطرب المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة الشهير ب«عناب»، من خلال احتفاله بعيد الحب مع الجمهور على طريقته الخاصة، إذ أنه أحيا حفل غنائي ضمن حفلات النجوم في عيد الحب، والذي كان في يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء، على مسرح الزمالك.

وظهر عنبة لأول مرة بعد أزمة وقفه من قبل نقابة المهن الموسيقية في حفل الكينج محمد منير، وتعجب الجمهور من هذا الظهور وبدأ الهجوم ينهال عليه، بعد أن ظهر عنبه في فيديو مننتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

ويعد مطرب المهرجانات عنبة من أكثر مطربي المهرجانات شعبية في مصر والوطن العربي، وحققت أغنياتها نجاح مبهر، والتي كان أشهرها أغنية «عناب»، «العو جه العو حضر»، وغيرها.