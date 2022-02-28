/682328/مايسة-عطوة-السيسي-قدك-كشف-حساب-للمصريين-فى-جلسة-مصارحة-هدفها-الوقوف-على-حجم-الانجازات-التاريخي

اشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هامش افتتاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف الى توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

دوت الخليج

المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

واضافت عطوة... الرئيس قدم كشف حساب للمصريين فى جلسة شفافية ومصارحة، حيث قال فخامة الرئيس: أنا مواطن زي كل المواطنين، وعشت عمري كله وشوفت ليه إحنا كده."، فى اشارة من فخامته على أنه يعيش ذات ظروف المصريين، ويقف على ذات الارضية وليس رئيسا يحتمي بالقصور الفخمة وانما "رجل شارع: يمشي بين المواطنين لاسيما فى الكفور والنجوع والكفور.

واكملت عضو مجلس النواب، أن فخامة الرئيس يتحدث بلغة المصريين، قريب منهم، يعلم ما يدور بأذهانهم، حيث قال " دي بلادنا اللى في رقابتنا يا كل المسؤولين والإعلام والصحة والتعليم والجامع والكنيسة انزلوا شوفوا البلد عاملة إزاى؟.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.