 بالأرقام.. اعرف خسائر روسيا في أوكرانيا

مع تأكيد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن القوات الروسية خففت من هجومها لكنها مازالت تواصل الهجوم علي بعض مدن أوكرانيا، يتساءل كثيرون حول حجم الخسائر التي تكبدتها روسيا جراء شنها حربا علي الأراضي الأوكرانية.

دوت الخليج

الجيش الروسي، أكد أنه تكبد خسائر بشرية منذ بدء هجومه علي الأراضي الأوكرانية، لكنه لم يحدد حصيلة الخسائر للعملية العسكرية الخاصة التي شنتها روسيا علي أوكرانيا صباح الخميس الماضي.

خسائر روسيا في الحرب علي أوكرانيا

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناتشينكوف، أكد أن هناك قتلي وجرحي لكن الخسائر أقل بكثير علي عكس الجانب الأوكراني الذي تكبد خسائر فادحة شملت البنية التحتية للدولة فضلا عن العديد من الجرحي والقتلي المدنيين والعسكريين.

وفي الوقت نفسه قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن روسيا خسرت 27 طائرة حربية و26 مروحية و146 دبابة منذ بدء الحرب، كما فقدت روسيا نحو 4300 جنديا.

الحرب الروسية علي الأراضي الأوكرانية

وكانت قد بدأت القوات الروسية، صباح الخميس الماضي، بشن عملية عسكرية خاصة في الأراضي الأوكرانية، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن قراره بعمل عملية عسكرية في إقليم دونباس.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده، كما استهدفت الضربات حرس الحدود، سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، الأمر الذي أدي إلي سقوط قتلي وجرحي عسكريين ومدنييين في مختلف المدن الأوكرانية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن أي شخص لديه الاستعداد والقدرة على حمل السلاح يمكنه الانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية لمواجهة العدوان الروسي، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة الأوكرانية أنها ستوزع أسلحة علي قدامي المحاربين.

الرئيس بوتين يوجه بوضع قوات الردع النووى فى روسيا فى حالة تأهب

وخلال عقده لأحد المؤتمرات الصحفية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه وجه القوات العسكرية الروسية في حالة تأهب بشأن استخدام القوة النووية، مضيفا: كما ترون الدول الغربية، لا تقوم بخطوات عدائية فى المجال الاقتصادي ضدنا فقط، وأقصد هنا العقوبات كما تعلمون جيداً.