وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجواتيمالى

جدة - نرمين السيد - وهنأ الوزير شكرى نظيره الجواتيمالى على توليه المنصب، متمنيا له التوفيق فى مهامه. وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سُبل تدعيم العلاقات الثنائية ودفعها قدما. وأضاف حافظ، أن الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

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