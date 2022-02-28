محافظ أسوان يؤكد التنفيذ الدورى لأعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه كلف مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنفيذ الدورى لأعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى المرتبطة بمحطة رفع الرضاوى والتى شهدت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الإنحدار للصرف الصحى للربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتى الحصايا وأرض الجميلى بأطوال 2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن ذلك يأتى إستجابة منه لمطالب المواطنين أثناء الجولة الميدانية لمناطق الحصايا و المحطة والشادر القديم وأرض الجميلى شرق مدينة أسوان كلف المحافظ.





وقال المحافظ خلال بيان صحفى صادر عنه اليوم، أن أعمال التطهير ستساهم فى القضاء على مشاكل الطفح التى كان يعانى منها أهالى الحصايا وارض الجميلى، مضيفا أنه وجه مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بهذه المناطق السكنية بشرق المدينة. وأشار محافظ أسوان بأنه جارى رصف ورفع كفاءة شوارع الفريق شلالى والشادر القديم وسنترال شرق ومدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه وبطول 2 كم، ومتوسط عرض 10 أمتار حيث أنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الرصف فى الفترة الليلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم، لافتاً إلى أنه سبق مشروع الرصف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بهذه المناطق بأطوال 2 كم، ويتم بالتوازى رفع نواتج الحفر والأعمال الجارية أولاً بأول لتحقيق السيولة المرورية للمقيمين بالمناطق السكنية .

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