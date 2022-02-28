مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يترأس المشاورات الثنائية مع التشيك

جدة - نرمين السيد - عقدت الجولة، عبر الفيديوكونفرانس، وشارك من الجانب التشيكى السفير مارتن تلابا نائب وزير الخارجية لشؤون الدول خارج الاتحاد الأوروبى، كما شارك فى الاجتماع عدد من إدارات الوزارة المعنية، وسعيد هندام سفير مصر لدى التشيك.

تناولت المشاورات دوائر الاهتمام الاستراتيجى المصرى فى النطاق الإفريقى على المستويين الثنائى والإقليمى متعدد الأطراف، كما تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك فى ظل الشراكة المتميزة بين البلدين.

وجرى كذلك بحث تطورات الأوضاع في مختلف أنحاء القارة، إضافة إلى سبل مواجهة التطرف والإرهاب فى القارة الإفريقية.

كما تم التطرق إلى التحديات الراهنة التى تواجه المجتمع الدولى فى ظل مختلف التطورات المتلاحقة، وأوجه تطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين في الموضوعات الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم عملية التنمية فى الدول الإفريقية الشقيقة.

وشاركت أيضا فى المشاورات السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات والتجمعات الإفريقية، وأشارت إلى سُبُل تعزيز التعاون المشترك في ضوء الخلاصات التى انتهت إليها قمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى المشتركة، والتى عقدت ببروكسل يومى 17 و18 فبراير الجارى وشارك فيها رئيس الجمهورية.