/682317/عودة-طارق-حامد-للمشاركة-في--تدريبات-الزمالك

عاد طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك، التي اُقيمت على ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر، بعد شفائه مرخراً من الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

وقاد أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود التدريبات، بعد إقالة باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل رسمي عن الزمالك اليوم.

وخرج اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيرى قبل نهاية التقسيمه الاخيرة، التي خصصها أسامة نبيه للاعبين، استعداداً لمباراة فيوتشر بالدوري العام. وحضر جميع اللاعبين ماعدا ابو جبل الذي خاض تدريبات إستشفائية منفرده.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.