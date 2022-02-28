كارتيرون يودع لاعبي الزمالك وخروج بن شرقي وأوناجم.. تفاصيل مران الزمالك «صور»

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خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريبات اليوم، على ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر، استعداداً لمباراة فيوتشر القتدمة بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود التدريبات، بعد إقالة باتريس كارتيرون، الذي رحل بشكل رسمي عن الزمالك اليوم.

وخرج اشرف بن شرقى ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيرى قبل نهاية التقسيمه الاخيرة، التي خصصها أسامة نبيه للاعبين، استعداداً لمباراة فيوتشر بالدوري العام. وحضر جميع اللاعبين ماعدا ابو جبل الذي خاض تدريبات إستشفائية منفرده.

وحضر كارتيرون مران الزمالك، وصافح اللاعبين وقام بتوديعهم بعدما، تم إقالته بشكل رسمي من تدريب الزمالك.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

وسيقود الزمالك أسامة نبيه بشكل مؤقت، ومعه أحمد عبد المقصود مدرب عام، حتى يستقر الزمالك على مدير فني جديد، سيكون أجنب كما أكد مرتضى منصور.