/682312/دائما-منصور-يا-سيسي-أهالي-قنا-لوفد-شباب-النواب-السيسي-حقق-انجازات-في-الصعيد-لم-نشهدها-من-قبل

شهدت زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، إلي عدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا ، اشادات واسعة من قبل المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

دوت الخليج

وقال عدد من أهالي قرية هو ، والتي ستطبق فيها المبادرة الرئاسية خلال شهر يوليو المقبل ، ان أهالي الصعيد يشكرون الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي تلك المبادرة التي احدثت نقلة نوعية كبيرة في الخدمات .

وقال راضي فرج ، عضو مجلس القبائل العربية ، ان الصعيد كله يشهد ان الرئيس السيسي حقق انجازات لم تشهدها مصر من قبل ، متابعا :" ياريس الصعيد معاك وقدامك .. دائما منصور ".

"دائما منصور يا سيسي "..أهالي قنا لوفد شباب النواب: «السيسي حقق انجازات في الصعيد لم نشهدها من قبل»

فيما قال اللواء خالد خلف الله ، عضو مجلس النواب ، إن المبادرة الرئاسية من أعظم المبادرات ، مشيدا بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي ، علي تطوير الريف المصري .

وعرض خلف الله خلال الزيارة عدد من المشكلات التي تواجه شباب هو ، حيث يحتاج مركز الشباب الي غرف خلع ملابس وتطوير بعض المنشآت داخل المركز .

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين ، إن المبادرة الرئاسية ، من اعظم المبادرات حيث يتعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير كافة الخدمات .

"دائما منصور يا سيسي "..أهالي قنا لوفد شباب النواب: «السيسي حقق انجازات في الصعيد لم نشهدها من قبل»

فيما قال أحمد عمر ، مسئول وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، إن الوزارة تقوم حاليا بحصر جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنين ، لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بها ، وتقوم وزارة التنمية المحلية بعرضها علي الوزارات المختصة.

وأضاف انه سيتم ابلاغ المواطنين ، بنتائج تلك الطلبات اذا تم قبولها وفي حال رفضها سيتم الكشف لهم عن اسباب تنفيذ تلك المشروعات .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة