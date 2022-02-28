/682310/صور-هيفاء-وهبي-بإطلالة-بيضاء-مثيرة-في-شوارع-باريس

ظهرت الفنانة هيفا وهبي في عدد من الصور والفيديوهات التي نشرتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي خارجة من دار فالنتينو للأزياء، في العاصمة الفرنسية باريس.

دوت الخليج يرصد إطلالة الفنانة هيفا وهبي في باريس

إطلالة هيفا وهبي في باريس

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مجموعة من الصور لها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، وهي ترتدي إطلالة تمامًا، تتسم بالبساطة والعملية، حيث كانت ترتدي بلوفر باللون الوردي الفاتح وبنطال كاجوال، وبوط قصير من الجلد الأبيض، وأضافت إليهم معطفًا طويل من الفراء الأبيض، نظرًا لبودة الجو في فرنسا، واستكملت الإطلالة البسيطة بربط شعرها بشكل بسيط وعملي، وتمسكت بحقيبة بيضاء أيضًا في يدها، وزينتها بمكياج رقيق بالألوان الوردية الناعمة، وأقراط كبيرة.

هيفاء وهبي خارج دار فالنتينو

ظهرت هيفا وهبي وهي تخرج من دار الأزياء المعروفة عالميًا "فالنتينو"، وتبدوا عليها السعادة والراحة، وأوضحت ذلك جليًا في مشيتها المرحة، وقفزها في شوارع باريس، وكانت معها شنطة من تصميم الدار، ورغم بساطتها ولونها الأبيض، ولكنها مزينة بيد معدنية باللون الذهبي وتحمل العلامة التجارية لدار فالنتينو باللون الذهبي أيضًا.

تعليقات الجمهور على إطلالة الفنانة هيفا وهبي

شارك جمهور هيفا وهبي بتعليقاته على صورها في باريس، وإطلالتها الناعمة، وأبدوا إعجابهم الشديد بمظهرها، كما أكدوا لها على حبهم الشديد تجاهها، فقالت إحداهم:"لبس ابيض نفس قلبك الأبيض"، وقالت أخرى معبرة عن جمال اللون الأبيض على هيفا:"مافيش حد يلبس اللون الأبيض من بعد ما لبستيه يا حبيبتي"، وكتبت أخرى:"أصلا مين غيرك انتي واناقتك يلبق مع باريس وجمال باريس؟"، وأضاف تعليق آخر يقول:"عن جمالك ماقدرت اتكلم لان صدق خطفتي كل قلبي بحلاوتك ورقتك وفخامتك"، وأكد البعض على أنها تشبه الملائكة في هذا اللون الناعم، أو تشبه الثلج، وغيرهم شببهوها بحمامة السلام.

كما أعرب البعض عن أناقتها الدائمة، وأنهم يرونها دائمة التألق والجمال في أي شيء ترتديه، وعلى سبيل المثال كتب لها أحدهم يقول:"انتي ملكة الاناقه بتعرفي هذا الشيء؟"، ونشرت هيفا عدد من الفيديوهات والصور لها بنفس الإطلالة من خلال خاصية الـstories.