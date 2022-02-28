/682307/بدء-فرز-الأصوات-فى-أنتخابات-نقابة-محامين-طنطا

بدأت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا، عملية فرز الأصوات، في مختلف اللجان البالغ عددها ١٢ لجنة موزعة على المحاكم التابع لغرب طنطا، وتجميع الأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة. وكانت قد أغلقت في الخامسة مساء اليوم، عملية التصويت في انتخابات نقيب المحامين بغرب طنطا بمحافظة الغربية، لاختيار نقيب جديد للمحامين خلفاً للنقيب الراحل جلال شلبي والذي توفى منذ ٣ شهور. وشهدت عملية التصويت اليوم توافد عدد كبير من المحامين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، بنسبة تصويت بلغت ٣٥ ٪، وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة، وتحت إشراف قضائي، برئاسة المستشار الدكتور رضا محمد جعفر، بمعاونة عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة. ويتنافس على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا كلا من النقيب السابق فرج سعيد فرج عبد العزيز، ومحمد خليل فتحي رزق أمين عام النقابة في المجلس الحالي، وعماد حامد من محامين محكمة بسيون، وهشام رضا حسان من محامين محكمة كفرالزيات، ومحمد عبد الفتاح جُنح من محامين محكمة السنطة، ومنال الخضر من محامين محكمة طنطا.

وكانت نقابة المحامين العامة، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية الشاغر، وتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، وتلقت النقابة العامة الطعون والتظلمات والتنازلات في الفترة من 30 يناير الماضي حتى 2 فبراير 2022، الجاري وتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 6 فبراير 2022.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية وشرسة بين المرشحين للفوز في الانتخابات، كما كثف المرشحون من تربيطاتهم مع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في محاكم طنطا وكفر الزيات وبسيون و السنطة.

وبلغ عدد اللجان الفرعية ١٢ لجنة انتخابية منها ٣ لمحامين مركز طنطا و٣ لمحامين أول طنطا، ولجنتين لمحامين ثان طنطا، في مجمع محاكم طنطا، ولجنة في محكمة السنطة، ولجنة في محكمة زفتى، ولجنتين في نادي كفر الزيات الرياضي، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت نحو ٧١٦١ محام، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم البدء في عملية التصويت في التاسعة صباحاً وانتهت في الخامسة عصراً ويتم حالياً فرز أصوات مختلف اللجان في مقر النقابة بمجمع محاكم طنطا، تمهيداً لإعلان نتيجة الانتخابات وإعلان اسم النقيب الجديد.