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أشادت الدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتة أن المشروع يهدف إلي تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء المواطن المصري.

دوت الخليج

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يرتقي بجودة حياة المواطن من خلال عدة إجراءات عن طريق توفير تعليم جيد وتغذية جيدة والصحة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء وتحسين جودة الحياة المصرية.

صبورة السيد: القياده السياسية تسعي لتطوير التعليم لنتواكب مع التحول الرقمي

وأشارت إلي تصريحات الرئيس السيسي بشأن الهجوم الذي طال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عندما قرر تغير المنظومة التعليمية من خلال الاعتماد علي الفهم وليس التلقين والحفظ ، قائلا:"خد علي دماغه لما مات"، مضيفة: القيادة السياسية تسعي لتطوير وتحسين التعليم من خلال عدة استراتيجيات حتي نتواكب مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدولة عندما قامت بعلاج وحل المشكلات التي تواجه القطاع التعليمي، واجهت ومازالت تواجه العديد من الانتقادات، مضيفة: تطوير التعليم في مصر يسير بخطي ثابتة و بشكل جيد علي الرغم من وجود العديد من التحديات، إلا أن الوزارة حققت عدة إنجازات تدعو للفخر.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: النظام الجديد يستهدف تحويل الطالب إلى مكتشف، حتي يتعلم يشارك فى تنمية المجتمع، و كما يهدف إلي الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وكان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي، يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.