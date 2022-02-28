/682304/المدربين-المرشحين-لخلافة-كارتيرون-في-الزمالك-تعرف-عليهم

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إقالة كارتيرون من منصبه بالتراضي بين الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأتفقا الثنائي على حصول كارتيرون على 150 ألف دولار نصف قيمة الشرط الجزائي التي تقدر بـ300 ألف دولار، بعد جلسة جمعته بمرتضى منصور وتم تصويرها وإذاعتها لجماهير الزمالك.

وسيقود الزمالك أسامة نبيه بشكل مؤقت، ومعه أحمد عبد المقصود مدرب عام، حتى يستقر الزمالك على مدير فني جديد، سيكون أجنب كما أكد مرتضى منصور.

دوت الخليج يكشف المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة الزمالك لم تستقر بشكل كبير على أسم معين لتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الترشحيات الأولية جاءت لصالح هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق والكونغو الحالي لتولي مهمة تدريب القلعة البيضاء.

كما تم ترشيح معين الشعباني المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، بجانب توم سينتفيت المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.