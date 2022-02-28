/682303/الأزهر-يطلق-ندوات-التوعية-الأسرية-بجامعة-كفر-الشيخ-اليوم

نظمت إدارة الجواله والخدمة العامه بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة اليوم الإثنين " برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية" لجوالات الجامعة في المدينة الجامعية للطالبات ندوة بعنوان «أسرة مستقرة مجتمع آمن"، تنفيذا لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعة لقاءًا توعويًّا، ضمن سلسلة الندوات التي تستضيفها جامعة كفرالشيخ وذلك في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لرفع الوعي الطلابي وذلك لتعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية .

وفي إطار اهتمام الدوله بهذه الحملات لحماية الأسرة المصرية من المؤثرات والأفكار الخارجيه، وتنفيذ خطة نشاط إدارة الجوالة والخدمة العامة، برئاسة الدكتور صفوة شلبي ومسئولي النشاط بالإدارة حازم عياد ، أمل عبد الرحمن ، أحمد عبدالله . واستهدفت الندوة التعريف ببرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي أطلقه الأزهر الشريف تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع آمن»، وتوضيح آليات عمل البرنامج القائم على إبراز دور الأسرة في المجتمع، وتعريف الناس بكيفية معالجة المشكلات اليومية التي تواجه الأسرة المصرية وتوعيتهم بسلبيات الزواج المبكر.

مبادرة تنظيم الأسرة

بدأ اللقاءَ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، وأكد ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول معاملة الزوج لزوجته والمفهوم الصحيح لطاعة الزوجة لزوجها، و كيفية بناء الأسرة في الإسلام، لترسيخ مفهوم الخير والعمران لكل المجتمع. كما حاضر في اللقاء الدكتورعبد الحليم كرسون والشيخ أحمد نصر الدين عضوا مركزالأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية. وألقى المتحدثون خلال كلماتهم الضوء على العديد من الموضوعات والمحاور، أبرزها: كيفية اختيار شريك الحياة.وأهم أحكام وضوابط الخطبة. منهج الإسلام في الموازنة بين متطلبات الروح والبدن.الزواج الصحيح المستوفي الشروط والأركان هو السبيل لتكوين أسرة مستقرة وحياة سعيدة.

5 أفدنة لإقامة مركز تنمية فى كفر الشيخ

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اليوم قطعه ارض مساحة خمسة أفدنة شرق كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز تنمية شبابية، وذلك طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5 فدان بحي سخا شرق مدينه كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنه 2021م بإزاله صفه النفع العام واعاده تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظه كفر الشيخ لإقامه المركز

وقد تم معاينه الموقع المشار اليه على الطبيعة جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، الدكتور محمد رأفت عبد العزيز معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية ، الأستاذ عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب ، ابوالنصر عزت مدير اداره الانشاءات بالمديرية ، محمد عبد الواحد مدير اداره الهيئات بالمديريه ، وبحضور اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة المكونة من الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن قرار تخصيص أرض مركز التنمية الشبابية جاء بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذى يعد إضافة هامة لملاعب المحافظة فى ظل دعم الرئيس السيسي للرياضة و صناعة الأبطال الرياضيين لتشريف مصر بالبطولات الدولية.