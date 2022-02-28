أحمد عبية بندوة دوت الخليج: نقدر غضب وقلق العلميين نتيجة عدم ذكرهم بشكل واضح بقانون المجلس الصحى المصرى

/682301/أحمد-عبية-بندوة-تحيا-مصر-نقدر-غضب-وقلق-العلميين نتيجة-عدم-ذكرهم-بشكل-واضح-بقانون-المجلس-الصحى-المصرى

أكد الدكتور أحمد سمير عبية رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، علي وجود تواصل مستمر مع جهات الدولة ومؤسساتها لمعرفة أسباب عدم ضم العلميين لمشروع قانون المجلس الصحي المصري، مضيفا: الأمور تسير بشكل سليم.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حواترية بموقع دوت الخليج، يديرها الزميل محمود فايد.

وأضاف عبية: نقابة العلييمن تضم خريجي كليات العالوم وحسابات ومعلومات، فالعلميين هم رابع قوة، لافتا أن في العالم كله يوجد مجلسين احدها صحي والأخر طبي.

أحمد عبية: نقدر غضب وقلق العلميين نتيجة عدم ذكرهم بشكل واضح

وتابع رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أن منذ بداية مناقشة القانون والنقابة في حالة انعقاد مستمر علي كافة المستويات لمخاطبة كافة الجهات، ونحن نقدر غضب وقلق الكثيرين لدي أعضاء نقابة العلميين من عدم ذكرهم بشكل واضح.

وقال الدكتور أحمد سمير عبية، أنه هناك فرق كبير بين المجلس الصحي والمحلس الطبي، مضيفا: نقلنا تجربة بريطانيا في مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لكن بريطانيا لديها مجلسين أحدها صحي والأخر طبي.

وأضاف عبية: المجلس الطبي البريطاني يضم الأطباء فقط، بينما، المجلس الصحي يضم كل من يعمل بالمجال الصحي، لافتا أن المجلس الصحي المصري لم يذكر رابع فئة من حيث الكتلة البشرية وهي العلميين لذلك نحتاج تفسير مقنع لعدم ضم هذه الفئة.

وأكد رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، علي دور المجلس الصحي المصري في تطوير منظومة الصحة الصرية لكنه لم يضم الفئة الرابعة وهي العلميين، مضيفا: ليس لدينا أي شك في أن تعيد الدولة دراسة مشروع القانون مرة اخري، فالدولة المصرية بقادة الرئيس السيسي بدأت مرحلة البناء والتطوير والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.