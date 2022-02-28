/682296/موعد-حلقة-محمد-صلاح-مع-إسعاد-يونس-في-برنامج-صاحبة-السعادة

أعلنت الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عن موعد إذاعة حلقتي الدولي المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول، وليفربول الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق ونشرت إسعاد يونس على صفحتها الرسمية، والقناة dmc على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، في وقت سابق والتي لم تحدد موعد إذاعة الحلقة.

ويحل الدولي المصري محمد صلاح ضيف حلقة صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc الخميس والجمعة المقبلين في التاسعة مساء.

محمد صلاح يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

وتوج الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول ببطولة دوري كأس الرابطة الإنجليزية، أمس على حساب تشيلسي، بنتيجة 11/10، من خلال ركلات الترجيح، بعد حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء والوقت الإضافي.

ونشرت إسعاد يونس، برومو الحلقة، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليه: إحنا ولا يهمنا.. أبو صلاح عندنا.. انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس، قريبًا، وفقط على dmc.

إسعاد يونس ومحمد صلاح

وقالت إسعاد يونس في الـ"برومو": “يادى النيلة محطوش مكسرات على الأرز بلبن، يعنى أودي وشي فين من محمد صلاح، قبل أن يدخل ”مو" وتقول له: "حبي أنا شايلالك سوداني، ولب، ترمس، وبطاطا".

ليرد عليها محمد صلاح قائلًا: "من سنين مأكلتش لب، ولا بطاطا".

برنامج صاحبة السعادة

برنامج "صاحبة السعادة" من أشهر وأنجح البرامج المصرية التي يتم تقديمها منذ حوالي خمس سنوات.

تقدمه الفنانة الكبيرة "إسعاد يونس" بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وإحيائها وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية.

وذلك من خلال استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف كالنجوم وصناع الفن بكل فروعه، وكذلك نجوم الرياضة المصرية وصناع الموسيقى الذين يقدمون مشاريعهم الموسيقية المتميزة والمتفردة عبر البرنامج، والذي أصبح رائدًا أيضًا في دعم الصناعات المصرية من خلال تسويق المنتجات الوطنية كافة والتعريف بالمطاعم المصرية الشهيرة قديمًا وحديثًا، علاوة على دعمه لقصص النجاح الملهمة.