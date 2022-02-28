رئيس الوزراء يتابع تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ بشأن تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة السابقة، ناقشت الحكومة خطط تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، حيث تم تكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية؛ لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع، وجدوى عملية التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن صناعة الألومنيوم هي إحدى المجالات الاستراتيجية عالميا، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالتعاون مع القطاع الخاص، في ضوء خططنا لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما نمتلكه من الموارد أفضل استفادة، خاصة مع الوضع في الاعتبار التداعيات التي فرضتها جائحة "كورونا" على العالم، وكذلك ما نراه من تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية.

وفي غضون ذلك، شرح وزير قطاع الأعمال العام ملامح خطة وتكلفة تطوير مجمع الألومنيوم، وكذا إمكانات المصنع، وقدراته الإنتاجية والتحديات التي تواجهه.

وأوضح الوزير أنه خلال اجتماعه الأخير مع الاستشاري المسئول عن خطة التطوير، استعرض أهم مؤشرات جدوى أعمال التطوير، والتكنولوجيا الجديدة التي سترفع من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وكذا خفض معدل استهلاك طن الألومنيوم من الكهرباء عن المعدل الحالي.