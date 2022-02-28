محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببرج العرب

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشاريع مبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرى والنجوع فى برج العرب و " 3 قرى أم و 46 قرية تابع "، وذلك بقيمة 3 مليارات جنيه، يستفيد منها 130 ألف نسمة.





وخلال الجولة، وجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته واهتمامه برفع كفاءة المؤسسات وتوفير حياة كريمة للبسطاء فى تلك القرى، كما قدم" الشريف " الشكر إلى جميع القائمين على المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على تنفيذ الأعمال فى وقتها المحدد. وتفقد محافظ الاسكندرية مشاريع مشروعات البنية التحتية والمرافق ونسب إنجازها بقرى أبوصير وبهيج والغربانيات وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

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