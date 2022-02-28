إطلاق برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بجامعة جنوب الوادى

وأكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى - حسب بيان اليوم - أن للأزهر الشريف مكانة ومقام كبير عند كل المصريين وأنه منارة العلم لمصر والعالم الإسلامى، مشيراً إلى أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالجامعة من الموضوعات شديدة الأهمية فى ترسيخ مبادئ الأسرة، وهو يكمل ما بدأته الجامعة فى برنامج "مودة"، والتى كانت من أولى الجامعات التى انخرطت فيه.
ومن جانبه، قال الشيخ السيد عرفة، عضو المجلس العالمى للفتوى، إن دور الأسرة يتركز فى التربية السليمة وغرس القيم النبيلة فى نفوس وعقول الأبناء.
وأشار إلى أن العلاقة الأسرية وتماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية من الموضوعات الهامة التى يحاول الأزهر الشريف جاهداً طرحها ومعالجتها والمحافظة عليها.
من جهته، أوضح الشيخ محمد أحمد عبد الحليم، عضو المجلس العالمى، التحديات الكبيرة التى طرأت على المجتمعات الراهنة، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف بوصفه مؤسسة دينية مجتمعية يحاول جاهدا الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وصيانة هويتها العربية الإسلامية ومواجهة الظواهر السلبية المختلفة.
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