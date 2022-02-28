رئيس الوزراء يتابع تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة السابقة، ناقشت الحكومة خطط تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى، وتم تكليف إحدى شركات الاستشارات العالمية؛ لإعداد دراسة بشأن تقييم دراسة تطوير المجمع، وجدوى عملية التطوير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن صناعة الألومنيوم هى إحدى المجالات الاستراتيجية عالميا، مشيرا إلى إمكانية تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى بالتعاون مع القطاع الخاص، فى ضوء خططنا لإعادة إحياء الصناعات الوطنية والاستفادة مما نمتلكه من الموارد أفضل استفادة، خاصة مع الوضع فى الاعتبار التداعيات التى فرضتها جائحة "كورونا" على العالم، وكذلك ما نراه من تأثير للأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار مختلف السلع الاستراتيجية.
وفى غضون ذلك، شرح وزير قطاع الأعمال العام ملامح خطة وتكلفة تطوير مجمع الألومنيوم، وكذلك إمكانات المصنع، وقدراته الإنتاجية والتحديات التى تواجهه.
وأوضح الوزير أنه خلال اجتماعه الأخير مع الاستشارى المسؤول عن خطة التطوير، استعرض أهم مؤشرات جدوى أعمال التطوير، والتكنولوجيا الجديدة التى سترفع من الطاقة الإنتاجية للمشروع، وكذا خفض معدل استهلاك طن الألومنيوم من الكهرباء عن المعدل الحالى.
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