/682300/مسرحية-يا-فيها-يا-أخفيها-تجمع-أشرف-زكي-بزوجته-روجينا-في-موسم-الرياض

لأول مرة، يجتمع الثنائي الزوجي الفنانة المتألقة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على مسرحية جديدة بعنوان «يا فيها يا أخفيها»، من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض السعودي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل المسرحية التي تجمع أشرف زكي بزوجته روجينا في موسم الرياض

وتجمع مسرحية يا فيها يا أخفيها، عدد من نجوم الفن ونجوم مسرح مصر إذ يتولى الفنان أشرف زكي إخراجها، أم عن التمثيل فيخوضه كلا من روجينا، ومصطفي خاطر، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، وويزو، و محمد ثروت،وغيرهم.

روجينا تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل كيد حريم

من ناحية أخرى، تستعد روجينا لخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل خليجي مصري بعنوان «كيد حريم»، يجمع بين اللهجة المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.

وتجسد روجينا من خلال الأحداث دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.

وتصبح روجينا بعد ذلك زوجة الأب لهدى (الممثلة السعودية خلود محمد)، وتتصف علاقتهما بكيمياء خاصة وتسودها "الإفيهات"، لإنها الوحيدة التي تتكلم معها بلهجة مصرية، وروجينا تناديها دائما بالفاشلة، وتكون أيضا زوجة الأب بالنسبة للممثل الكويتي محمد الحداد، المتزوج ضمن الأحداث من الفنانة هنادي الكندري، ويحاول مع أختيه عمل مكائد لها.

أزمة أشرف زكي ومحمود المهدي

الجدير بالذكر أنه نشبت أزمة قوية بين الفنان أشرف زكي والشاب محمود المهدي، بعد أن هاجم أشرف المهدي نتيجة لتطاول الاخير على الفنانة القديرة إلهام شاهين، واصفا إياه بالنكرة، ليقوم المهدي بالرد عليه بطريقة متطاولة معلنا مقاضاته.

وكان قد كتب المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، موجه رسالته لاشرف زكي: "أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".