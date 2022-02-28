تعرف على الإستعدادات الخاصة بمهرجان بور سعيد للسينما العالم القديم

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عقد محافظ بور سعيد اليوم 28 فبراير، أجتماعًا موسعًا للإطلاع على كافة الاستعدادات اللازمة لإقمة الدورة الأولى من مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم، تحت رعاية وزارة الثقافة.

دوت الخليج يرصد استعداد محافظة بور سعيد لإقامة النسخة الأولى من مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم

استعداد محافظة بور سعيد لإقامة النسخة الأولى من مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم

أجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد مع كل من المخرج إسماعيل مراد، مستشار المحافظة للثقافة محمد الدسوقي ، اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومسؤولي الجهاز التنفيذي ببورسعيد، للبحث في كل الأمور اللازمة لإقامة الدورة الأولى من مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم، في الفترة بين 25 إلى 30 يونيو المقبل.

وأكد سيادته على إستعداد المحافظة لإقامة لفعاليات اثقافية وفنية كبرى في إطار دولي، وأشار إلى نجاح المحافظة في تنظيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن الكريم والابتهالات الدينية لسن 5 أعوام بالشكل اللائق، كما أكد على أن التعديلات التي أُجريت في الفترة الماضية لتطوير البنية التحتية، جعلت محافظة بور سعيد جاهزة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار في أي وقت.

مناقشات التجهيزات اللازمة لمهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم

تلقى محافظ بورسعيد عدد من الآراء لتغطية جميع الجوانب الخاصة بإقامة المهرجان، الذي يعمل على التعريف بحضارات وثقافة العالم القديم، لجميع البلدان الأوربية والأسيوية والإفريقية، وذلك عبر الأعمال الفنية والسينمائية التي قدمت مختلف النماذج للحضارات القديمة، ويعتبر هذا المهرجان اضافة لبورسعيد في مجالي الثقافة والفنون، خاصة بعد اختيار محافظة بورسعيد لتكون عاصمة الثقافة المصرية العام الماضي.

ما تقدمه محافظة بور سعيد لتسهيل إقامة مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم

وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي، لكي يخرج بالشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد، مطالبًا بالبدء سريعًا في تكون اللجان الفنية والاعلامية واللوجيستية المنوطة بتنظيم المهرجان، والتنسيق بن المحافظة والقائمين على المهرجان، ليتم تقديم حدث فني مميز يُضيف لمحافظة بورسعيد، وأكد على تقسيم المهام لتخرج كل التفاصيل في أدق صورة.