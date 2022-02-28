أحمد عبية لـ دوت الخليج: نحتاج تفسير مقنع لعدم ضم العلميين للمجلس الصحي المصري

/682297/أحمد-عبية-لـ-تحيا-مصر-نحتاج-تفسير-مقنع-لعدم-ضم-العلميين-للمجلس-الصحي-المصري

قال الدكتور أحمد سمير عبية رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، أنه هناك فرق كبير بين المجلس الصحي والمحلس الطبي، مضيفا: نقلنا تجربة بريطانيا في مشروع قانون المجلس الصحي المصري، لكن بريطانيا لديها مجلسين أحدها صحي والأخر طبي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، يديرها الزميل محمود فايد.

أحمد عبية : نحتاج تفسير مقنع لعدم ضم العلميين للمجلس الصحي المصري

وأضاف عبية: المجلس الطبي البريطاني يضم الأطباء فقط، بينما، المجلس الصحي يضم كل من يعمل بالمجال الصحي، لافتا أن المجلس الصحي المصري لم يذكر رابع فئة من حيث الكتلة البشرية وهي العلميين لذلك نحتاج تفسير مقنع لعدم ضم هذه الفئة.

وأكد رئيس فرع نقابة العلميين بمحافظة الدقهلية، علي دور المجلس الصحي المصري في تطوير منظومة الصحة الصرية لكنه لم يضم الفئة الرابعة وهي العلميين، مضيفا: ليس لدينا أي شك في أن تعيد الدولة دراسة مشروع القانون مرة اخري، فالدولة المصرية بقادة الرئيس السيسي بدأت مرحلة البناء والتطوير والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.