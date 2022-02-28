/682294/إيسترن-كومباني-يحقق-الفوز-الأول-بالدوري-على-حساب-سيراميكا-كليوباترا

حقق فريق إيسترن كومباني الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي جاءت على حساب سيراميكا كليوباترا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباراة إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد، لصالح ايسترن، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد صالح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 77 من عمر اللقاء، عن طريق تصويبة من محمد صالح من علامة الجزاء على يمين محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ليعلن تقدم إيسترن كومباني بالهدف الأول.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز يرفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل المركز السابع عشر، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الـ 12 بالمركز الحادي عشر.

خاض ايسترن كومباني 11 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، والتي نجح في تحقيق فوز وحيد والذي جاء اليوم أمام سيراميكا، فيما تعادل في ثلاث مباريات، وخسر في 7 مباريات.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا، خالد صبحي، سيف تقا، أحمد محسن.

خط الوسط: محمد حسن، بلال سعيداني، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين، باسم مرسي، وينفول كوبينا.

تشكيل إيسترن كومباني أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود، محمد نعمان

خط الوسط: محمد ناصر، عبد العزيز موسى، أحمد داهش

خط الهجوم: أحمد متعب، عماد ميهوب، مالك بلال

ترتيب جدول الدوري المصري

1 – بيراميدز 23 نقطة

2 – الأهلي 22 نقطة

3 – سموحة 22 نقطة

4 – الزمالك 19 نقطة

5 – المصري 15 نقطة

6 – فيوتشر 15 نقطة

7 – فاركو 15 نقطة

8 – الجونة 14 نقطة

9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة

10 – إنبي 13 نقطة

11 – سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة