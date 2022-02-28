حسام غالي يستعرض مهاراته بالكرة..وشباب قنا:«وحشتنا ايامك يا كابيتانو»

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حرص النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي لعب كرة القدم مع عدد من الشباب بمركز شباب مدينة العمال بمحافظة قنا، وذلك بعدما طالبه الشباب بمشاركته لهم .

دوت الخليج

حسام غالي يستعرض مهاراته بالكرة

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظة قنا .

واستعرض وكيل لجنة الشباب، عدد من المهارات بالكرة ، وهتف الشباب المتواجد بنادي مدينة العمال باسم النانب حسام غالي، وذلك بعدما قام بتسجل ضربة جزاء بعد ان طالب منه احد حراس المرمي بالمركز ذلك .

وردد الشباب عدد من كلمات الثناء، علي وكيل لجنة الشباب حيث قال البعض منهم :" وحشتنا أيامك يا كاييتانو .. والله زمان يا غالي ".

كانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، تفقدت في ثاني أيام زيارتها لمحافظة قنا ، مركزي شباب الجبلاوي، والمدينة العمالية، وذلك للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي حلها.

وطرح النائب حمادة الجبلاوي، عدد من المشكلات التي تواجه مركزي الشباب منها تعلية سور مركز شباب الجبلاوي، وتنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعي ، ومد المركز بصالة جيم حديثة .

كما طالب البرلماني السابق احمد الجبلاوي ، رئيس مركز شباب المدينة العمالية ، بضرورة اعادة وتأهيل المبني الاجتماعي ، واقامة ملاعب جديدة لممارسة كرة السلة واليد والطائرة .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف.