/682290/بتكلفة-3-مليار-جنية-محافظ-بورسعيد-يعلن-افتتاح-الجامعة-الأهلية-يونيو-القادم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، مستمعا من المختصيين عن معدلات التنفيذ الجارية حتي الأن في إنشاء الجامعتين، حيث أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من اكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرا أنه سيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو القادم، مشيدا بجهود العاملين في المشروعات، ومعدلات الأعمال التي تجري ليلا ونهارا بمدينة سلام الجديدة. يذكر أن الجامعة الأهلية تقام على مساحة 44فدان، والجامعة التكنولوجية تقام على مساحة 16 فدان، وتنفذ بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعي والمبنى التعليمي يسع 5300 طالب وطالبة، وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5 مليار جنيه، والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.

محافظ بورسعيد يتابع مواجهة الدروس الخصوصية

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملات تشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، ومصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار عمل هذه المراكز، قامت الأجهزة التنفيذية داخل حي الزهور بغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بعدد 5 سناتر، حيث تم المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شهدت منطقة شباب الخريجين وشباب أكتوبر، حملات مكثفة لمواجهة انتشار سناتر الدروس الخصوصية، وذلك فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن التصدي لظاهرة انتشار الدروس الخصوصية بالمحافظة. وكانت لجان الرصد والمتابعة المشكلة من الإدارات المعنية بالحى قد رصدت تردد عدد من الطلاب والطالبات على مراكز الدروس وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابهم وتنفيذ قرار الغلق والتشميع كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق حملة مكثفة أسفرت عن تشميع عدداً من السناتر للدروس الخصوصيه بكلا من شارعي الثلاثيني والمشرق وشارع الجيش وعرابي وتم التحفظ علي المنقولات المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدد المخالفين يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تتخذها المحافظة لمنع الدروس الخصوصية التى تستنزف الوقت والمال من الطلاب، وفى إطار إعادة الدور الهام للمدارس فى العملية التعليمية.