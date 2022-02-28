/682289/كارتيرون-كان-نفسي-أكمل-مع-الزمالك-وناخد-بطولة-تانية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، والتي عقد عصر اليوم بالنادي.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع كارتيرون

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

تقديم شكوى مرتضى منصور

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

وأردف: "بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".

وأختتم قائلاً "يا جمهور الزمالك انا لسه ماسك الرئاسه بقالي 4 ايام بعد اعتمادها رسميا واللي اتفقنا عليه هيحصل".