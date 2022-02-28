صولا عمر تطرح أحدث أغانيها بعنوان «راجع ليه»

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طرحت المطربة والفنانة المصرية صولا عمر، أحدث أغانيها التي تحمل اسم «راجع ليه» على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد طرح أحدث أغاني الفنانة صولا عمر.

أغنية راجع ليه

أغنية «راجع ليه» كلمات الشاعر مصطفى ناصر، ومن ألحان الملحن شريف إسماعيل، ومنتج منفذ فادي صبحي، وتوزيع إسلام الأزرق، وتحت قيادة المخرج أحمد حمدي ومن إنتاج شرقي برودكشن.

آخر أعمال صولا عمر الغنائية

ويشار إلى أن آخر أعمال صولا عمر الغنائية أغنية «مقصودة» والتي حققت ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت حاجز الـ 8 مليون مشاهدة.

أغنية «مقصودة» من كلمات وألحان صولا عمر، وتوزيع حاتم محسن، وإخراج عمر زكي

من جانبه، تألقت صولا عمر مؤخرًا في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض عبر منصة شاهد وحقق نجاح كبير ومن المقرر تقديم جزء ثاني من العمل، ويشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس.

والعمل من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي.

صولا عمر تتألق في نقل عام

ويُعرض للفنانة صولا حاليًا مسلسل «نقل عام»، من إخراج عادل أديب و بطولة محمود حميدة وسميحة ايوب وسوسن بدر و أحمد بدير بالأشتراك مع ميرهان حسين وريم البارودي و دينا و محمد محمود عبد العزيز و إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين.

و تدور أحداث المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذى يعانى وتعانى أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين أبناء إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه فى العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية، مع تضارب احلام اولاد و تعرضهم لمواقف صعبة و يسعى هو دوما وراء حل تلك المشاكل و قد يتورط فى اعمال منافية للقانون. احداث كثيرة و متعاقبة يتعرض لها المسلسل الذى يعرض على مدار ايام الاسبوع من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءاً.