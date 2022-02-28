الخارجية تنشر أرقام التواصل لمُتابعة أحوال الجالية المصرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جددت وزارة الخارجية التذكير بأرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أى بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة فى أوكرانيا.





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