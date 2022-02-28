محافظ مطروح: حصر المناطق بالمحافظة لإقامة مشروعات استثمارية 

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، بحصر عدد من المناطق المتاحة بولاية المحافظة لوضعها على الخريطة الاستثمارية لإقامة عدد من المشروعات لخلق مشروعات تنموية كبرى تحقق التنوع والتكامل وإحداث التنمية المستدامة والمستهدفة مع جلب مزيد من فرص العمل والوصول إلى أعلى مستوى من خدمة ورفاهية المجتمع.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الإثنين، فى المؤتمر الدولى السنوى السابع لجمعية سيدات أعمال مصر، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى، وبحضور أكثر من 100 سيدة مصرية وعربية وأجنبية، حمدى عبيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة، بإحدى الفنادق السياحية الكبرى بسيدى عبد الرحمن.

وأكد "شعيب" - حسب بيان - أن مطروح تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الإستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى الثروات المعدنية والبترولية والصناعية والزراعية وغيرها، والتى تم الحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، مع إقامة قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكاملة والصورة الواضحة للإمكانيات والموارد المتاحة، وطرح فرص ذات قيمة اقتصادية عالية تحظى بقناعة المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم حصر عدد من المناطق المتاحة بولاية المحافظة، لوضعها على الخريطة الاستثمارية لإقامة عدد من المشروعات ومنها مشروعين صناعيين لإنتاج المياه المعدنية، وكذلك لإنتاج شاشات البلازما بسيوة، و5 مشروعات زراعية، و4 مشروعات خدمية وترفيهية بمدينتى مرسى مطروح، و7 مشروعات سياحية بمرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى، وذلك بالإضافة إلى وجود منطقة صناعية جنوب قرية فوكة بالضبعة.

كما تم حصر واختيار 5 قطع أراضى داخل مدينة مرسى مطروح لرفعها كفرص استثمارية على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، واختيار قطعة أرض بمسطح 126 ألف متر مربع شرق مدينة مرسى مطروح لتخصيصها للأنشطة الاقتصادية للتنمية المستقبلية كمنطقة صناعات حرفية وإسكان حرفى وخدمات وتم إدراجها بالمخطط الاستراتيجى المقترح والجارى اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وغيرها من المشروعات والفرص الاستثمارية الجارى حصرها.

وأكد "شعيب" أن محافظة مطروح تخطو بخطى كبيرة وغير مسبوقة ومتسارعة فى سجل تاريخها التنموى مع فتح آفاق المشروعات القومية على أرضها، نظراً للاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وإدراك أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

ودعا محافظ مطروح سيدات الأعمال من مصر والدول العربية والأجنبية إلى زيارة المحافظة، والتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا، كما تم تبادل الدروع بين المحافظ والدكتورة يمنى الشريدى رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر.